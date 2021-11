Giubileo: Gualtieri dal Papa, 'insieme per gli ultimi'

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 18 NOV - Un incontro molto cordiale e lungo, circa un'ora, nel quale si è parlato del Giubileo del 2025 ma anche degli "ultimi". Questa mattina il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha incontrato Papa Francesco in Vaticano per la prima volta in veste di primo cittadino. Un appuntamento, quello con il sindaco della Capitale, che è sempre stato caro al Pontefice che è il "vescovo di Roma".

Il sindaco si è detto "molto felice ed emozionato" e ha definito Papa Francesco "una personalità straordinaria in grado di mettere a proprio agio chiunque e allo stesso tempo di offrire sempre profonde riflessioni. Il suo magistero nel segno della speranza, della pace, della fratellanza è un punto di riferimento fondamentale per tutti gli uomini - sottolinea Gualtieri - di fronte alle grandi sfide del nostro tempo". Al centro del colloquio la città di Roma e "la sua unicità", ha riferito ancora Gualtieri annunciando che "saranno anni di grande collaborazione con la Santa Sede, per il Giubileo del 2025 e nel comune impegno a sostegno degli ultimi e dei più deboli". (ANSA).