Covid: Lazio, 1089 nuovi casi e 6 morti, "Rt in lieve calo"

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Oggi nel Lazio su 15.843 tamponi molecolari e 29.465 tamponi antigenici per un totale di 45.308 tamponi, si registrano 1.089 nuovi casi positivi (+145), 6 decessi (+1), 606 ricoverati (+9), 81 le terapie intensive (+4) e +474 i guariti". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

"Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,4% - aggiunge D'Amato - I casi a Roma città sono a quota 513". Nel Lazio superate 9 milioni di somministrazioni con il 93,6% di adulti in doppia dose e 87,7% degli over 12 in doppia dose.

"La crescita sembra avere una lieve frenata, dimostrata dal leggero calo del valore Rt atteso a 1.17 rispetto alla settimana precedente (1.3) - sottolinea D'Amato -. Bisogna fare subito la dose di richiamo". (ANSA).