A Roma Open day booster per over60, il 21 e il 28 novembre

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - A Roma domenica open day per dosi booster per gli over 60. Lo annuncia l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. "Si terrà domenica 21 novembre e domenica 28 novembre (orario 8-13) all'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma l'open day per le somministrazioni delle dosi booster rivolte agli over 60 anni che abbiano i 180 giorni da ultima dose - spiega D'Amato -. Basta recarsi all'hub muniti di tessera sanitaria". (ANSA).