Zingaretti,ok Green Pass a 9 mesi,incentivi per vaccinarsi

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Bisogna continuare lo sforzo per convincere i no vax e poi bisogna studiare misure e incentivi che portino a vaccinarsi". Così su Sky TG24 il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Lo strumento quindi non può essere solo uno, serve il convincimento e servono gli incentivi -ha aggiunto Zingaretti che si trova d'accordo, ha detto, "con la riduzione del Green pass da un anno a 9 mesi, una valutazione che sta facendo il Governo". "Non è stato un errore farlo di 12 mesi, ma ora con l'esperienza stiamo prendendo atto del livello di copertura vaccinale, che è intorno ai sei mesi. Anche qui sempre con gradualità, altrimenti si scatena il panico, portare la scadenza a 9 mesi permetterà un invito alla terza dose progressivo, compatibile con l'offerta vaccinale e gestibile", ha concluso. (ANSA).