Vaccino: Lazio, oltre 140mila prenotazioni per terza dose over40

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Al via da questa mattina le prenotazioni per la dose di richiamo rivolta a over 40. Gia' oltre 140 mila le persone prenotate. Le somministrazioni inizieranno dal 1° dicembre trascorsi i 180 giorni da ultima dose". A dirlo l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato spiegando: "il sistema collochera' l'utente alla prima data utile, basta la tessera sanitaria e scegliere l'hub vaccinale o la farmacia. Le prenotazioni sono disponibili fino al 31 gennaio per coloro che hanno effettuato l'ultima dose il 30 luglio".

E sui monoclonali D'Amato afferma: "Primi pazienti presi in carico grazie al servizio di triage telefonico al numero 800.118.800 rivolto a over 65 anni appena riscontrata la positivita' per la valutazione all'arruolamento per somministrazione anticorpi monoclonali che avviene presso uno dei 15 centri o anche a domicilio secondo le indicazioni cliniche". (ANSA).