Lazio,in poche ore 65mila prenotati per terza dose over 40

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - A poche ore dall'apertura delle prenotazioni per la terza dose over 40 nel Lazio sono oltre 65mila i cittadini che si sono prenotati. Lo comunica l'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio. "Questo risultato imprime una decisa spinta alla campagna dei richiami vaccinali e andrà a saturare gli slot disponibili fino a fine gennaio 2022 -prosegue l'Unità di crisi- La rete degli hub vaccinali, in previsione del primo dicembre, è stata ulteriormente implementata con quattordici nuovi siti su tutto il territorio regionale, alcuni dei quali erano 'dormienti'", conclude l'Unità di crisi. (ANSA).