Omicidio Ciatti: fissato processo a Roma, prima udienza 18/1

(ANSA) - FIRENZE, 16 NOV - E' stato fissato per il 18 gennaio 2022 davanti al tribunale di Roma il processo per omicidio volontario a carico del ceceno Rassoul Bissoultanov accusato di aver picchiato fino a causarne la morte il 22enne Niccolò Ciatti l'11 agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. Il ceceno è finito sul banco degli imputati a seguito di una richiesta di giudizio immediato avanzata dalla procura e accolta dal gip. "Un passo verso quella giustizia che Niccolò merita - scrive su Fb Luigi Ciatti, il padre di Niccolò - La giustizia italiana si è mossa ed è riuscita ad arrivare a una data d'inizio del processo. Il percorso è lungo", ma "non ci arrendiamo finché avremo forza".

Rassoul Bissoultanov era stato estradato lo scorso ottobre in Italia dalla Germania, dove era stato arrestato a seguito di un mandato di arresto europeo, emesso sulla base di una ordinanza di custodia cautelare in carcere del tribunale di Roma, su richiesta della procura della Repubblica. L'uomo è accusato di omicidio volontario in concorso con un connazionale, che invece sarà processato separatamente. (ANSA).