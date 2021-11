Covid: ad Aprilia ordinanza per mascherine all'aperto

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Ad Aprilia "emessa ordinanza del sindaco per ripristinare l'utilizzo di mascherine all'aperto, evitare ogni forma di assembramento e la sanificazione degli ambienti al chiuso dopo il loro utilizzo". Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, in merito alla cittadina in provincia di Latina dove si è registrato un focolaio di Covid. (ANSA).