Carabinieri: generale De Vita in visita al Comando di Roma

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Questa mattina il generale Antonio de Vita, comandante della Legione carabinieri del Lazio, si è recato in visita al Comando provinciale dei carabinieri di Roma.

A riceverlo il comandante provinciale, il generale Lorenzo Falferi. Nel rispetto delle misure anti-Covid, ha incontrato il comandante del Reparto Operativo di Roma, i comandanti dei Gruppi Carabinieri di Roma, Frascati ed Ostia, gli altri Ufficiali della sede e una rappresentanza di tutti i reparti dell'Arma della Provincia.

Il Generale de Vita, nel corso della visita, ha sottolineato l'importanza del ruolo svolto da tutti i Carabinieri che," con la loro costante e capillare presenza sul territorio, hanno l'onere e l'onore di garantire elevati standard di sicurezza ai cittadini, rimanendo costantemente in ascolto per intercettare eventuali situazioni di disagio" si legge in una nota e ha anche ricordato "come i carabinieri siano diventati ancor di più punto di riferimento per il cittadino nel lungo e difficile periodo di pandemia da Covid-19, un rapporto di vicinanza che deve essere mantenuto e coltivato quotidianamente, fornendo risposte adeguate e rapide alle istanze rivolte dalla popolazione".

Un plauso particolare è stato rivolto dal Generale de Vita alla rappresentanza di ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri presenti "per la dedizione profusa per l'ottima riuscita dei servizi di prevenzione, vigilanza e sicurezza in occasione del recente G20". (ANSA).