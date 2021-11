Vetralla, bimbo di 10 anni ucciso con una coltellata: il padre indagato per omicidio

E' indagato per omicidio il padre di Mattias, il bimbo di 10 anni ucciso con una coltellata alla gola a Vetralla, in provincia di Viterbo. Il 44enne polacco è ricoverato in codice rosso, in stato di incoscienza, in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri. A quanto ricostruito, il bambino era uscito da scuola alle 13.30 ed era stato accompagnato a casa da un parente. A ritrovare il corpo nella camera da letto è stata la mamma, rientrando intorno alle 15.30. L'uomo era in un'altra stanza.

L'uomo aveva un divieto di avvicinamento alla famiglia e si sarebbe allontanato da un ospedale della Capitale dove era ricoverato per Covid.

I carabinieri stanno ascoltando testimoni per ricostruire quanto accaduto nell'appartamento di una palazzina di due piani.