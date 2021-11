Berrettini "ho riflettuto, mie Atp Finals finiscono qui"

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - "Ho pensato, riflettuto, pianto e alla fine deciso... Le mie Finals finiscono qui, sono distrutto, mai avrei pensato di dover rinunciare all'evento tennistico più importante mai tenutosi in Italia in questo modo": comincia così il lungo post social di Matteo Berrettini in cui annuncia il ritiro dalle Atp Finals di Torino. (ANSA).