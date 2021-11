Azzurri: Immobile "non ci voleva, ripenso al 2017"

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Non ci voleva, adesso giocheremo con la preoccupazione di ciò che è successo nel 2017". Così Ciro Immobile parlando di Irlanda del Nord-Italia con Marco Tardelli, in un fuori onda carpito a margine della presentazione dell'amichevole "Fratelli tutti" tra la World Rom Organization e la "Squadra del Papa" e di cui il n.17 biancoceleste sarà l'arbitro. "Ma no, è tutto diverso, stai tranquillo" ha risposto all'azzurro il campione del mondo 1982. Ma Immobile, che ha saltato per infortunio le ultime gare con gli azzurri, ci sarà sabato con la Juve? "Ho risportato questa piccola lesione al polpaccio ma sono in guarigione", la risposta. (ANSA).