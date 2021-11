Trevignano, festa al Cinema Palma per i suoi primi 80 anni

(ANSA) - TREVIGNANO ROMANO, 15 NOV - Sarà una grande festa quella che si svolgerà sabato 20 novembre a Trevignano Romano per festeggiare i primi 80 anni del Cinema Palma, che a Venezia 78 ha ottenuto il Premio Lizzani tra i migliori esercenti. Nel pomeriggio di sabato, a partire dalle 16.30, il compleanno dello storico cinema sul Lago di Bracciano sarà celebrato con la presentazione di "Palmadoro - La grande storia di un piccolo cinema" (Edizioni Sabinae), libro scritto da Corrado Giustiniani, del quale Carla Cassola e Andrea Tidona leggeranno alcuni brani, in un evento moderato da Patrizia Carrano. Il Cinema Palma, fondato alla vigilia della seconda guerra mondiale da un falegname - e tuttora gestito dalla stessa famiglia - rappresenta un vero simbolo di resistenza alle difficoltà: ricostruito dopo la guerra, è diventato un cinema d'essai e, nella pandemia, è stato uno dei primi cinema a riaprire dopo il lockdown, come viene ricordato nella motivazione del Premio Lizzani. Dopo la presentazione del libro, a seguire ci sarà la proiezione di Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore le cui musiche sono state scritte da Ennio Morricone. Sarà presente Stefano Cucci, per oltre vent'anni assistente musicale e maestro sostituto di Morricone. La festa per il Cinema Palma ospiterà anche il concerto di Mike Applebaum, che proprio di Morricone è stato amico e trombettista per tre decenni. (ANSA).