Premio Battello a Vapore, vince Emilia Cinzia Perri

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Emilia Cinzia Perri con il romanzo 'Tre bottoni di madreperla' è la vincitrice della diciannovesima edizione del Premio letterario "Il Battello a Vapore". La vincitrice, di Roma, docente di scuola superiore, autrice di diversi libri, è stata scelta tra oltre 220 manoscritti inediti arrivati alla casa editrice in cinque mesi.

"Ironico e sincero, attualissimo nonostante sia ambientato nel secolo scorso, Tre bottoni di madreperla colpisce per lo stile scorrevole, il linguaggio semplice e coinvolgente, l'ottimo ritmo narrativo, e la sensibilità con cui tratta temi delicati come bullismo e razzismo" spiega la motivazione della Giuria.

E sottolinea: "Frederic ha gli occhiali, i capelli rosso ciliegia e adora ricamare. Tutto quello che gli interessa è l'arte antica e paziente che nasce da ago, filo e dedizione. Non fa parola a nessuno della sua passione. Sai che vergogna se lo sapessero gli altri? Soprattutto Richard, il bullo della classe, che non perde occasione per prenderlo in giro. Sarà Nick, il nuovo arrivato, un mezzo genio un po' goffo e spilungone, a fargli capire che i veri amici non ti giudicano, perché nella vita, bisogna accettarsi per quello che si è".

Il manoscritto vincitore sarà pubblicato nella collana Il Battello a Vapore e la sua uscita è prevista per la primavera 2022.

La premiazione si è svolta il 15 novembre all'Istituto Comprensivo Bassi Catalano di Trapani, con la partecipazione dei ragazzi e le ragazze e alla presenza dell'assessora alla cultura del Comune di Trapani Rosalia D'Alì, della dirigente scolastica Ornella Cottone, dei responsabili editoriale di Piemme Junior-Il Battello a Vapore, Alessandro Gelso e della Ubik di Erice Maria Pia Salerno.

"Trapani crede moltissimo nelle iniziative che non solo promuovono i libri e la lettura ma lo fanno nelle scuole: in questo Istituto, grazie alla sottoscrizione del 'Patto per la Lettura' del Comune, abbiamo organizzato molti progetti volti a valorizzare la diffusione della lettura" ha detto l'assessora D'Alì. "Sono questi i valori che ispirano il nostro progetto educativo didattico" ha spiegato la dirigente scolastica Cottone. (ANSA).