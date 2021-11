Fine riprese per Tapirulan, esordio alla regia di Gerini

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Terminate a Roma le riprese di TAPIRULÀN, esordio alla regia di Claudia Gerini e con l'attrice nei panni della protagonista Emma, counselor che lavora da casa correndo incessantemente su un tapis roulant e illudendosi di fuggire dal suo passato. Dopo venticinque anni di silenzio, irrompe la sorella minore con una richiesta insostenibile.

"Ho finito le riprese e sono grata a tutti i componenti della mia fantastica troupe! È stato entusiasmante e impegnativo, ma, devo dire, fare la regista mi è piaciuto tanto, tantissimo. Ho provato la sensazione di (ri)creare la vita, riempiendola di emozione e sentimento. Ho amato tutti i miei attori, generosi e sensibili, mi hanno dato la benzina per far funzionare il motore", sottolinea Gerini.

Nel cast del film: Claudia Vismara, Stefano Pesce, Maurizio Lombardi, Corrado Fortuna, Clotilde Sabatino, Daniela Virgilio, Lia Grieco, Fabio Morici, Anita Kravos, Marcello Mazzarella e Antonio Ferrante.

TAPIRULÀN - prodotto da Stefano Bethlen per Milano Talent Factory in associazione con Claudia Gerini per Attitude e Antonio Baiocco per Big Tree Movie Entertainment e con Christian Candela per Identivisuals e Roberto Righi per ML - ha la sceneggiatura di Antonio Baiocco e Fabio Morici con la collaborazione di Claudia Gerini. (ANSA).