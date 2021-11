Covid:focolaio Aprilia,'sotto 10 punti media vaccinati Lazio'

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - La Regione Lazio ha richiesto al comune di Aprilia, doce si registra un focolaio Covid con decine di casi, l'emissione di una ordinanza per "ripristinare l'utilizzo di mascherine all'aperto, evitare ogni forma di assembramento e sensibilizzare la popolazione sull'importanza della vaccinazione". Nella zona di Aprilia infatti, rispetto alla media regionale dei vaccinati, si e' circa 10 punti percentuali in meno. "Chiediamo ai cittadini la massima collaborazione, anche alle comunita' straniere presenti sul territorio e alle loro autorita' religiose", precosa D'Amato. Ad Aprilia sono residenti molti esponenti di comunità straniere, in particolare sikh, che lavorano nei campi, e cittadini dell'est Europa. (ANSA).