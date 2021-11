Covid:elisuperficie Subiaco intitolata a sindaco morto per virus

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Da oggi l'elisuperficie dell'ospedale Angelucci di Subiaco porterà il nome di Luciano Romanzi, il sindaco di Licenza morto a 62 anni per le complicanze del Covid, La cerimonia stamattina alla presenza dei familiari, dell'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, del Direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito, del Presidente del Consiglio regionale Marco Vincenzi, dei consiglieri regionali Eleonora Mattia, Michela Califano e Chiara Colosimo, dei parlamentari Bruno Astorre e Francesco Lollobrigida e di una folta rappresentanza dei sindaci del territorio espressione della Comunità della Valle dell'Aniene.

"Oggi è una giornata importante che vogliamo dedicare al ricordo di Luciano, una persona davvero speciale, buono, umano, rispettoso, sempre vicino al suo territorio e ai bisogni delle persone e che ci lascia un ricordo indelebile. Ciao Luciano" ha detto D'Amato.

Luciano Romanzi, già Presidente della Comunità Montana dell'Aniene e Sindaco di Licenza, si è spento a 62 anni nel giorno del suo compleanno per le complicazioni del Covid.

"Vogliamo celebrare l'uomo e l'amministratore- commenta il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito - Altro non si poteva fare se non commemorare la sua persona, la sua attenzione e professionalità, e il suo amore per la Comunità nella quale viveva". E' stata inoltre inaugurata la nuova TAC di ultimissima generazione nello stesso ospedale. "Prosegue il lavoro di ammodernamento tecnologico e delle alte tecnologie che stiamo portando avanti in tutta la Regione per migliorare la qualità del servizio offerto e per essere sempre più vicini ai bisogni dei cittadini" ha commentato D'Amato. (ANSA).