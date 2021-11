All'asta la prima casa romana di Pasolini,petizione per fermarla

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - La prima casa romana di Pier Paolo Pasolini va all'asta e il quartiere si ribella lanciando persino una petizione per bloccare l'operazione e proporre un museo diffuso nel IV municipio. Nell'appartamento al primo piano di via Giovanni Tagliere, nel quartiere di Rebibbia, Pasolini visse nei primi anni 50 e qui scrisse quello che poi diventò l'inizio di Ragazzi di Vita. In questa casa, ora di proprietà privata, il Comune aveva annunciato di voler aprire una Casa internazionale della Poesia nel 2013. Poi non se ne è fatto più nulla e ora si è arrivati all'asta giudiziaria che di sicuro non salvaguarderà il suo valore storico: questo luogo, anche se transitorio e fugace nella vita dello scrittore, fu formativo per la vicinanza a quelle borgate che poi Pasolini non abbandonò più.

Per questo molte realtà territoriali, dal Centro popolare San Basilio al Circolo Arci, ora si battono per fermare l'asta.

(ANSA).