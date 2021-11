Covid: nel Lazio 867 nuovi casi e 4 morti, Roma a quota 297

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Oggi nel Lazio su 10.171 tamponi molecolari e 23.916 tamponi antigenici per un totale di 34.087 tamponi, si registrano 867 nuovi casi positivi (-200), 4 decessi (-5), 558 ricoverati (+8), 70 le terapie intensive (+1) e +376 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5%. I casi a Roma città sono a quota 297". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

"Nel Lazio abbiamo raggiunto 9 milioni di somministrazioni con oltre 93% di adulti in doppia dose e oltre 87% over 12 in doppia dose - aggiunge - E' importante prenotare il proprio richiamo dopo i 180 giorni evitando cosi' assembramenti negli hub". (ANSA).