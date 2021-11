Atp Finals: infortunio per Berrettini, lascia match in lacrime

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - Matteo Berrettini è costretto al ritiro per un problema agli addominali nel corso del suo primo match alle Atp Finals che lo vedeva di fronte al tedesco Alexander Zverev. All'inizio del secondo set, il romano ha chiesto l'intervento del medico, trattenendo a fatica le lacrime e facendo sospendere il match sull'1-0 per Zverev.

Il venticinquenne azzurro dopo l'intervento del medico ha provato a riprendere il gioco, ma il dolore è stato troppo forte. Berrettini è quindi uscito in lacrime tra gli applausi del Pala Alpitour e dell'avversario, che vince così la sua prima gara a queste Atp Finals. (ANSA).