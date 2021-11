Green pass: 'noi siamo il popolo', al via sit-in a Roma

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Con lo slogan "Noi siamo il popolo delle piazze d'Italia" è iniziata a Circo Massimo, al centro di Roma, la manifestazione contro il Green Pass. I primi gruppi di manifestanti con palloncini bianchi, azzurri e bandiere tricolore hanno raggiunto l'area del sit-in.

"Non siamo rivoluzionari, siamo conservatori delle nostre libertà e oggi ci riuniamo in tante piazze italiane - ha detto una manifestante al megafono -. Non diciamo 'no Green pass' ma 'via Green pass'. Non cediamo alle provocazioni ma facciamo un inno alla vita. Siamo il movimento ondulatorio che cambierà la realtà delle cose". (ANSA).