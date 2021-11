Resta (Crui), università sia al centro, non solo Pnrr

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Non pensiamo all'università per l'università. Non limitiamoci a riforme fatte su misura,sebbene utili,come quelle indicate nel Position Paper. Non riduciamo il ruolo dell'università alla sola Missione 4 del Pnrr. Sarebbe un errore ragionare per compartimenti stagni". Così il Presidente della CRUI e Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta.

"Il Pnrr non è un fine ma un mezzo, l'università non va ridefinita solo all'interno,deve essere al centro degli obiettivi e portatrice di elementi chiave per il futuro.Non è possibile ipotizzare riforme della giustizia, sanità, transazione ecologica senza misurarsi con l'università". (ANSA).