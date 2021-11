Covid:Lazio, superata soglia mille casi, ma meno ricoveri

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Oggi superiamo la soglia psicologica dei mille casi ma in una condizione totalmente diversa da quella di 6 mesi fa in cui a parita' di casi positivi giornalieri avevamo 4 volte in piu' il numero dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva. Questo significa che e' assolutamente importante vaccinarsi e fare la dose di richiamo anche per evitare un cambio di scenario". Così l'assessore regionale alla Sanità,Alessio D'Amato.

"Per altro oggi su cinque decessi notificati quattro non erano vaccinati - prosegue D'Amato - E' assurdo non capire l'importanza della vaccinazione. Nel Lazio si punta a un potenziamento anche delle somministrazioni degli anticorpi monoclonali per i soggetti che rientrano nei parametri di reclutamento'. (ANSA).