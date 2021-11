Roma:ai municipi gestione verde e premi per più virtuosi

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Valorizzare l'attività dei municipi attraverso premialità per chi riscuote meglio. C'è anche questo nel piano di Andrea Catarci, neo assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la Città dei 15 minuti di Roma. Catarci, già presidente del municipio della Garbatella, punta a dare maggiore autonomia alle ex circoscrizioni romane, ad esempio, attraverso la gestione diretta delle aree verdi fino 5mila metri quadrati (ma in particolari circostanze anche fino a 20mila mq) per cui il Comune dovrà fornire mezzi e personale. Catarci annuncia il suo programma in pillole all'ANSA. (ANSA).