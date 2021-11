Nuovi alloggi al Laurentino 38, 'inizia la rinascita'

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Con un investimento di 7,7 milioni di euro "parte la rinascita del Laurentino ex 38". Questa mattina il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha infatti presentato il progetto, messo a punto da Ater Roma, per la realizzazione di 56 nuovi alloggi ai Ponti 5 e 6 del Laurentino 38. "Io sono contento perchè da tanto tempo i cittadini aspettano dei segnali. In questo momento sono aperti 30 cantieri in 17 quartieri di Roma, molto importanti, da Tiburtino III al Corviale e oggi anche quattro ponti di Laurentino 38 ed è solo l'inizio", ha detto Zingaretti. "Riqualificheranno e costruiremo nuovi appartamenti nelle aree che erano occupate" anche grazie "al superbonus" che permetterà "il rifacimento di gran parte del patrimonio immobiliare Ater", ha poi aggiunto Zingaretti. "Nel corso degli anni si sono fatte tante promesse questo è un segnale di speranza che mi auguro venga accolto per quello che è: la voglia di dare segnali concreti". Oltre a Zingaretti hanno partecipato Elena Magli, direttrice del Distretto sanitario 9, Valeria Martano responsabile della Comunità Sant'Egidio e l'assessore regionale alle Politiche abitative, Urbanistica e Ciclo dei rifiuti Massimiliano Valeriani. (ANSA).