I sonetti di Pascarella al Festival di Nuova Consonanza

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - I versi di Cesare Pascarella protagonisti al Festival di Nuova Consonanza in corso a Roma. La prima esecuzione assoluta di 'La Scoperta dell' America e altri sonetti'', azione musicale composta da Fabrizio De Rossi Re, andrà in scena il 14 novembre al Teatro Palladium.

L'interpretazione dei componimenti in romanesco è affidata all'attore Massimo Wertmuller, con lo stesso De Rossi Re al pianoforte e Fabio Battistelli al clarinetto.

L'opera prende spunto dalla celebre raccolta di sonetti di Pascarella pubblicata nel 1894, in cui viene ripercorsa la vicenda di Colombo, narrata attraverso la voce di un cliente di un'osteria che, tra una bevuta di vino e l'altra, racconta ciò che ha letto su un libro di storia, interrompendo la narrazione con commenti personali spesso molto coloriti.

Cesare Pascarella, vissuto a cavallo tra XIX e XX secolo, al contrario di altri poeti dialettali, riuscì a impiegare il dialetto di Roma senza privare di intensità lirica i propri versi. Protagonisti dei suoi sonetti sono sempre personaggi del popolo, attraverso la loro lingua straordinariamente espressiva, tra ironia e schiettezza. L'opera La scoperta de l'America, pubblicata a Roma nel 1894, sancì la fama del poeta. Gli altri meravigliosi sonetti che introducono «la scoperta dell'America» raccontano con un gusto scanzonato i personaggi di Roma attraverso il Trionfo della Morte: il dramma violento dell'omicidio con il coltello nei vicoli della città diventa occasione per la Morte a Roma di diventare cinica, violenta, strafottente e perfino spiritosa e tragicomica. (ANSA).