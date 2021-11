Covid: nel Lazio 894 nuovi casi e 8 morti, Roma a quota 344

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Oggi nel Lazio su 14.662 tamponi molecolari e 22.894 tamponi antigenici per un totale di 37.556 tamponi, si registrano 894 nuovi casi (+98), 8 decessi (+3), 535 ricoverati (+14), 68 terapie intensive (+6) e +441 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,3%. I casi a Roma città sono a quota 344". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

"Le somministrazioni del vaccino Covid sono aumentate del 23% rispetto al dato di una settimana fa, in prevalenza terze dosi il 70%, il 21% sono seconde dosi e prime dosi al 9%. Come atteso il valore Rt e' stabile a 1.3 e atteso anche un lieve aumento dell'incidenza a 72.5 per centomila abitanti - aggiunge l'assessore -. I tassi di occupazione della rete ospedaliera in lieve incremento, ma al di sotto delle soglie di allerta. le farmacie hanno superato le 100 mila dosi di vaccino Covid somministrate".

Dal 1° dicembre negli hub del Lazio si potrà accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti. Mentre a partire dalla giornata di domani l'accesso negli hub senza prenotazione sarà consentito solo nella fascia oraria pomeridiana, dalle ore 14 alla chiusura per evitare assembramenti (fino al 30 novembre).

