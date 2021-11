Zingaretti inaugura 10 nuovi alloggi Ater a Tiburtino III

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha inaugurato 10 nuovi alloggi, pronti per essere assegnati, nel complesso Ater di Via Tagliacozzo a Tiburtino III. Erano presenti l'assessore regionale alle Politiche abitative, Urbanistica e Ciclo dei rifiuti Massimiliano Valeriani e il presidente di Ater Roma Eriprando Guerritore. Come già a via Sagunto al Quadraro e a Tor Vergata, Ater ha messo a punto un progetto di recupero di uno scheletro incompiuto abbandonato al degrado da oltre vent'anni.

L'intervento, realizzato grazie ad un investimento regionale di circa 1,5 milioni di euro, ha preso il via nel gennaio 2020 - poi riavviato a maggio dopo uno stop per la pandemia - e ha portato al completamento del fabbricato della scala O, parte di un complesso Ater di circa 80 alloggi. Oltre ai 10 appartamenti, è stato realizzato un ascensore esterno e riqualificati gli spazi comuni dell'intero lotto. Con questo intervento sono già 110 i nuovi appartamenti realizzati nell'ambito del Piano triennale per 708 nuovi alloggi finanziato dalla Regione con 70 milioni di euro. L'intervento presenta, inoltre, elementi innovativi mai sperimentati prima a Roma su edifici Erp come l'orso pensile condominiale. Infatti sulla terrazza condominiale è stato realizzato un piccolo orto sfruttando i principi dell'economia circolare, utilizzando materiali ecosostenibili provenienti dal riuso e riciclo a disposizione degli inquilini per la messa a dimora di piante e spezie. Inoltre sarà presente una bacheca laserwall: all'ingresso della scala O è stata installata una bacheca digitale. (ANSA).