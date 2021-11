Covid: Lazio, 796 nuovi casi e 5 morti, 2 non vaccinati

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Oggi nel Lazio su 13.247 tamponi molecolari e 22.588 tamponi antigenici per un totale di 35.835 tamponi, si registrano 796 nuovi casi positivi (+23), 5 decessi (-7), 521 ricoverati (-2), 62 terapie intensive (+1) e +793 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,2%. I casi a Roma città sono a quota 325". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

"Le somministrazioni del vaccino covid sono aumentate del 27% rispetto al dato di una settimana fa, in prevalenza terze dosi il 67%, il 25% sono seconde dosi e prime dosi al 8% - sottolinea D'Amato - Oggi su cinque decessi due sono non vaccinati di 54 e 58 anni e due non hanno completato il percorso vaccinale.

Rinnovo l'appello a non abbassare la guardia e ad eseguire la vaccinazione covid, compresa la terza dose per la popolazione over 60 anni che puo' essere fatta dal medico di medicina generale, nella stessa seduta vaccinale del vaccino antinfluenzale e anche in farmacia". (ANSA).