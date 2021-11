Candidato di Calenda coi dem,prove intesa in municipio

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Sconfitto alle elezioni entra nella giunta del rivale. Succede al XV municipio di Roma dove il già candidato presidente della lista Calenda, Tommaso Martelli, diventa assessore nell'esecutivo municipale del suo ex rivale targato Pd, Daniele Torquati. Martelli sarà assessore alle Politiche del commercio e delle attività produttive e alle Politiche dello sport. Negli altri municipi e in Campidoglio, Carlo Calenda e gli eletti con la sua lista sono rimasti, al momento, all'opposizione ma nel municipio più esteso di Roma, che comprende anche il Foro Italico, ci sono le prime prove di intesa. C'è da ricordare che Martelli è stato candidato, come una figura civica, in quota Italia Viva. "Una scelta grave e scorretta", il giudizio della consigliera della Lista Calenda Flavia De Gregorio. (ANSA).