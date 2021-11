Covid: Lazio, 773 casi e 12 morti, "8 non erano vaccinati"

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - "Oggi nel Lazio su 12.409 tamponi molecolari e 21.611 tamponi antigenici per un totale di 34.020 tamponi, si registrano 773 nuovi positivi (+324), 12 decessi ( = ), 523 ricoverati (+13), 61 terapie intensive ( = ) e +694 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,2%. I casi a Roma città sono a quota 343". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

Le somministrazioni del vaccino anti Covid "sono aumentate del 39% rispetto al dato di ieri - sottolinea l'assessore - in prevalenza terze dosi il 67%, il 24% sono seconde dosi e prime dosi al 9%". "Con il virus non si scherza - sottolinea l'assessore - ieri un decesso a Rieti di un uomo di 55 anni non vaccinato, Oggi si registrano altri due uomini di 56 e 69 anni non vaccinati. In totale 8 su 12 decessi nelle ultime 24 ore sono di persone non vaccinate e 4 non avevano completato il percorso vaccinale. Rinnovo l'appello a non abbassare la guardia e ad eseguire la vaccinazione Covid, compresa la terza dose per la popolazione over 60 anni che puo' essere fatta nella stessa seduta vaccinale del vaccino antinfluenzale. e' molto importante". (ANSA).