Dopo stop a Bannon riapre la Certosa di Trisulti

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - "Aver impedito la nascita di una scuola sovranista penso dia un valore aggiuntivo perché quella cultura non è fondata sul confronto. Invece questo luogo nel 1200 è nato come pilastro della cultura europea, che ha il confronto delle idee come sua vocazione". Lo ha detto il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti a margine della presentazione per la riapertura della Certosa di Trisulti, a Collepardo, assieme al ministro della cultura Dario Franceschini, riferendosi alla vicenda che vedeva la Certosa come luogo scelto da Steve Bannon come 'scuola dei sovranisti'.

"Ridarla ad una fruizione pubblica, accogliere, stimolare quella che è la vera vocazione di Trisulti, secondo me è anche una vittoria culturale - ha aggiunto Zingaretti- . È importante che in poco tempo Regione e Mibac, proprio per dare un segnale dopo la chiusura della vicenda del bando, la stanno già riaprendo.

Chi conosce bene la burocrazia italiana - ha sottolineato - sa che questo è stato figlio di un impegno che ha visto davvero ministero e regione e gli uffici dedicati ad accettare questa sfida. La certosa di Trisulti è di tutti e ora è diventata una realtà", ha concluso Zingaretti. (ANSA).