Covid: nel Lazio 449 nuovi casi e 10 morti

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - "Oggi nel Lazio su 9.570 tamponi molecolari e 17.875 tamponi antigenici per un totale di 27.445 tamponi, si registrano 449 nuovi casi positivi (-248), 12 i decessi (+10) il dato comprende un recupero di ritardate notifiche, 510 i ricoverati (+28), 61 le terapie intensive (+2) e +455 i guariti". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

"Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6% - prosegue D'Amato - I casi a Roma città sono a quota 212. Le somministrazioni del vaccino anti Covid di ieri sono aumentate del 22% rispetto a domenica scorsa, in prevalenza terze dosi.

L'87% della popolazione over 12 anni ha completato il ciclo vaccinale.

E' necessario, trascorsi i 180 giorni, procedere alla dose di richiamo per gli over 60. Per chi ha fatto il vaccino J&J si procede a prescindere dall'eta' trascorsi i 180 giorni senza aspettare la scadenza del Green pass. Si può accedere anche senza prenotazione agli hub vaccinali". (ANSA).