Maxi tamponamento tra 19 veicoli su Pontina, 7 feriti

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Maxi tamponamento nella notte su via Pontina a Roma. E' accaduto intorno a mezzanotte all'altezza del chilometro 17.900 in direzione Roma. Coinvolti 19 veicoli. Sul posto divetae pattuglie della Polizia Locale con i gruppi GPIT (Gruppo Pronto intervento traffico) e IX Gruppo Eur. Nel tamponamento a catena sono rimasta ferite 7 persone, di cui nessuna al momento risulta in gravi condizioni, che sono state trasportate in ospedale per le cure mediche del caso. Gli agenti sono rimasti impegnati per ore per gli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto e rilevare i danni sui veicoli coinvolti, oltre a ripristinare il regolare transito veicolare.

