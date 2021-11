Covid: nel Lazio 716 nuovi casi, Rt in rialzo a 1.29

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "Oggi nel Lazio su 13.194 tamponi molecolari e 25.866 tamponi antigenici per un totale di 39.060 tamponi, si registrano 716 nuovi casi (+52), 7 decessi (+1), 474 ricoverati (+26), 60 terapie intensive (+3) e +416 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%. I casi a Roma città sono a quota 296". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

"Valore Rt in rialzo a 1.29, era atteso - aggiunge - incidenza in rialzo a 63 per 100 mila abitanti. La soglia di rischio è moderato, l'occupazione della rete ospedaliera e' sotto controllo". (ANSA).