Più Libri, anteprima con Grossman e Foer Aspettando la fiera

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Una speciale anteprima con David Grossman e Jonathan Safran Foer 'Aspettando Più libri più liberi' precederà per la prima volta, il 19 e 20 novembre, i giorni della Fiera nazionale della piccola e media editoria. In programma dal 4 all'8 dicembre alla Nuvola dell'Eur, Più libri più liberi torna in presenza e festeggia i vent'anni con un'edizione dedicata al tema della Libertà.

Il primo appuntamento, il 19 novembre al Maxxi di Roma alle 18, sarà con il grande scrittore israeliano David Grossman che parlerà del suo ultimo romanzo, 'La vita gioca con me' (Mondadori), un viaggio a ritroso nella memoria e nella storia di Vera costretta a fare una scelta che ha segnato per sempre la sua vita e quella di sua figlia Nina. Grossman interverrà anche su 'Sparare a una colomba' (Mondadori), che raccoglie una serie di saggi su temi politici, civili e culturali e discorsi tenuti in occasioni istituzionali su temi chiave della sua opera.

Entrambi sono un'acuta e appassionata difesa del valore della libertà su cui Grossman si soffermerà parlando dei libri che lo hanno "liberato" e del potere che la letteratura ha di farci vincere paure, fragilità e differenze. Il 20 novembre, all'Auditorium della Nuvola alle ore 10.30, Jonathan Safran Foer, dialogherà con gli studenti in un incontro organizzato in collaborazione con Eur Culture per Roma, contenitore artistico-culturale di EUR Spa e con la Galleria Rhinoceros di Roma. Lo scrittore americano ripercorrerà le sue opere più importanti tra cui ci sono i bestseller 'Ogni cosa è illuminata' e 'Molto forte, incredibilmente vicino' e del recente 'Possiamo salvare il mondo prima di cena. Perché il clima siamo noi', tutti pubblicati da Guanda, che sono la testimonianza della sua sensibilità e del suo impegno nei confronti dei temi ambientali. E come Grossman, anche Foer racconterà quali sono stati i libri "liberatori" della sua vita.

Promossa e organizzata dall'Associazione Italiana Editori, 'Più libri più liberi' è sostenuta dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, dalla Regione Lazio, da Roma Capitale, dalla Camera di Commercio di Roma, Unioncamere Lazio e da Ice. (ANSA).