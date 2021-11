Crolla muro contenimento vicino Roma, evacuate 22 famiglie

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Un muro di contenimento vicino a tre palazzine è parzialmente crollato nella notte a Montereotondo, vicino Roma, probabilmente a causa delle forti piogge. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Monterotondo.

E' accaduto in via Dora Riparia. E' stato preventivamente interdetto dai pompieri l'accesso alle abitazioni a 22 nuclei familiari e chiuso l'accesso carrabile all'area di un istituto scolastico vicino. Non risultano feriti. (ANSA).