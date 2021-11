Conference League, Mourinho:"Arbitro scarso,ci mancano 2 rigori"

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico, ma non abbiamo disputato una buona partita: abbiamo avuto tante difficoltà. C'erano due rigori nettissimi, la gente può parlare di tattica o di tecnica: loro hanno fatto due tiri e due gol, noi quante volte abbiamo tirato? E poi, c'erano due rigori. Magari in Conference cominciano la carriera, o sono scarsi: io non ce l'ho con l'arbitro, ma c'erano due rigori netti. L'arbitro è stato decisivo". Così José Mourinho a Sky Sport, dopo il pari con il Bodoe. "L'equilibrio parte dai giocatori a disposizione, se Ibanez gioca a sinistra, chi gioca al centro della difesa?", aggiunge. (ANSA).