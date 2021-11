Cadavere nel Tevere a Roma, è pugile scomparso il 20 ottobre

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Il cadavere di un uomo è stato recuperato stamattina nel Tevere a Roma all'altezza di Ponte Milvio. Si tratta di Alessio Zangrilli, il pugile scomparso da Alatri il 20 ottobre, secondo quanto si apprende. Sul corpo non sarebbero stati trovati segni evidenti di violenza. Dai primi accertamenti sembra che fosse in acqua da almeno una settimana.

Sul posto vigili del fuoco, poliziotti delle volanti, del commissariato Borgo e la polizia scientifica. Alcune settimane fa la mamma del ragazzo si era rivolta anche a "Chi l'ha visto?" per lanciare un appello sulla scomparsa del figlio. (ANSA).