Per lanciare Eternals 200 droni nel cielo di Roma

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Uno "sciame" di 200 droni luminosi ha illuminato il cielo sopra il Colosseo in occasione dell'uscita nelle sale italiane di Eternals, nuovo film Marvel Studios diretto dalla regista Premio Oscar Chloé Zhao e distribuito da The Walt Disney Company Italia.

L'imponente gruppo si è mosso grazie al lavoro di quarantasette professionisti tra italiani e francesi, diretti da Luca Toscano del Gruppo Artech e ha sorvolato il Foro Romano all'interno del Parco Archeologico del Colosseo. I droni si sono sollevati dalla terrazza degli Horti Farnesiani e dalla Casa delle Vestali creando una suggestiva scia luminosa oro, blu e bianca che si è trasformata in una costellazione tridimensionale ispirata al film, per poi formare le scritte "Eternals", larga oltre 130 metri, e "Solo al cinema".

"L'Italia ancora una volta protagonista nel mondo con un'operazione che ha coniugato l'innovazione tecnologica alla storia e alla cultura - commenta Toscano - coordinare 200 droni che si muovono all'unisono e in modo armonico in un teatro così critico è stata un'operazione complessa. Una nuova pagina di storia Italiana nel mondo delle coreografie realizzate con i droni è stata scritta".

La coreografia è stata visibile da molti luoghi della capitale come dal Tempio di Venere, punto da dove hanno assistito allo spettacolo il cast e la regista: Chloé Zhao, Angelina Jolie, Gemma Chan, Richard Madden e Kit Harington.

Un video emozionale, visibile su www.youtube.com/watch?v=mrf0Tui5LWs, è stato realizzato con la direzione creativa e produzione di T3KNE, e le riprese in volo di Skyters Drone, da terra di BRAD&K Production.

"Se puoi sognarlo puoi farlo" ha concluso Luca Toscano, riprendendo uno degli aforismi più famosi da sempre attribuito a Walt Disney. (ANSA).