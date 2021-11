Fiamme in stabilimento Torvaianica, vicino Roma

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Fiamme nella notte in uno stabilimento balneare di Torvaianica, sul litorale romano. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Non risultano feriti.

Secondo quanto si apprende, ad andare a fuoco è stato un chiosco all'interno dell'area dello stabilimento. A quanto riferito dai pompieri, è andata distrutta la struttura di circa 100 metri quadrati. Non si escluderebbe un cortocircuito. Indagano i carabinieri della stazione di Torvaianica. (ANSA).