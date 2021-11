Serie A: Roma-Milan 1-2

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Il Milan tiene il passo del Napoli e batte la Roma per 2-1 all'Olimpico. Apre le marcature, al 25'pt, Ibrahimovic su punizione: per lo svedese, a cui poi è stato anche annullato un gol per offside, è la rete n.150 in Italia e la n.400 nei vari campionati in cui ha giocato. Nella ripresa raddoppio del Milan con Kessie su rigore, mentre la Roma accorcia le distanze nel recupero con El Shaarawy. Rossoneri primi in classifica con il Napoli, a quota 31 punti. (ANSA).