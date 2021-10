Rugby: All Blacks sbarcano a Roma, sabato 6 sfidano Italia

(ANSA) - FIUMICINO-ISOLA SACRA, 31 OTT - Nel giorno in cui il nuovo ct dell'Italia del rugby Kieran Crowley convoca 34 giocatori per i test match di novembre (le novità rispetto al raduno di Verona sono Traorè, Faiva, Marin e Pettinelli, gli ultimi tre esordienti) gli All Blacks della Nuova Zelanda sbarcano a Roma dove sabato prossimo, 6 novembre, sfideranno gli azzurri nel primo dei tre test match che il neo capitano Michele Lamaro e compagni giocheranno in questo mese, affrontando anche l'Argentina il 13 a Treviso e l'Uruguay il 20 a Parma.

L'arrivo dei colossi neozelandesi nello scalo romano non è certo passato inosservato. Tanti gli appassionati tra i passeggeri e il personale aeroportuale che hanno chiesto ai 'Tutti Neri' di scattarsi selfie e foto assieme.

"Il lavoro svolto a Verona è stato di qualità - le parole di Crowley in vista della 'missione impossibile' contro gli All Blacks, team di cui il neo ct azzurro ha fatto parte e con cui ha vinto i Mondiali del 1987 -. Sono stati giorni intensi in cui abbiamo posto il focus sui nostri obiettivi e il piano di gioco in vista dei prossimi impegni: non vedo l'ora di poter guidare sul campo l'Italia. Voglio ringraziare i giocatori convocati nella prima parte del raduno e che ora non saranno presenti (Bellini, Lovotti, Sperandio e Zani ndr), per l'approccio mostrato durante questa settimana". (ANSA).