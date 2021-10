Lazio: moglie Reina posta ferita da moneta,'intollerabile'

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Semplicemente intollerabile: questo non e' calcio". Cosi' Yolanda Ruiz, moglie di Pepe Reina, commenta la foto della 'ferita' del marito, portiere della Lazio colpito ieri in testa da una monetina nei minuti finali della partita con l'Atalanta. L'immagine mostra il solco in testa, senza lacerazioni. Ma in un'altra foto, sotto il titolo 'monete e accendini', viene postata anche l'immagine dei giocatori laziali che mostrano all'arbitro Guida un accendino, tra gli oggetti piovuti dalla curva dei tifosi atalantini (ANSA).