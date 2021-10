G20: Caritas, speriamo che a poveri arrivi più di monetina

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Speriamo che ai poveri arrivi più di una monetina...": così Caritas Roma commenta la visita dei capi di Stato e di Governo, impegnati nel G20, a Fontana di Trevi e il tradizionale lancio della monetina. "Soldi che, come tutte le monetine dei turisti, verranno donati alla Caritas di Roma per sostenere le famiglie in difficoltà. Speriamo che tra i frutti di questo meeting, in cui si parla di migrazioni e di vaccini ai paesi meno sviluppati, per i poveri non ci siano solo le monetine della più bella fontana del mondo", sottolinea Caritas.

