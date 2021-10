Pugilato: Mondiali Elite; Fiori è subito eliminato

(ANSA) - BELGRADO, 30 OTT - Finisce subito, alla prima apparizione, il Mondiale Elite di pugilato per Simone Fiori, 31enne fighter romano che combatte nelle categoria degli 80 kg.

E' infatti stato sconfitto in un match dei sedicesimi finale dall'azero Odiljon Aslonov, vittorioso per 4-1 con penalità subita nel secondo round che non ha comunque inficiato la valutazione finale dei giudici. L'azero ha spesso tenuto il centro del ring e ha più volte provocato Fiori, che però non ha saputo mettere a segno i colpi giusti.

Ora per l'Italia, dopo che ieri erano stati eliminati Cappai, Spada e Faraoni, mentre il massimo Mouhiidine aveva vinto, deve ancora combattere il solo Gianluigi Malanga (63.5 kg). (ANSA).