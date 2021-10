Scuola: corteo studenti a Roma, "siamo futuro senza futuro"

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Studenti in piazza stamattina al centro Roma. In circa 500 si sono radunati a Circo Massino per un corteo diretto al Miur. "Siamo il futuro senza futuro" recita uno striscione. Il corteo, regolarmente preavvisato in Questura, è stato indetto per protestare contro le modalità di rientro in classe e per la riforma della scuola. (ANSA).