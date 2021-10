Roma: verso cambio Ama, 'Zaghis via il 14 novembre'

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Ci è stato quindi comunicato che l'incarico dell'attuale amministratore unico Stefano Zaghis cesserà il 14 di novembre, ma quest'ultimo si è detto disponibile a collaborare e ad accompagnare l'Ama in questa fase di transizione in attesa del nuovo vertice e senza bruschi distacchi". Lo ha comunicato al termine di una riunione per mettere a punto una pulizia straordinaria di Roma Giancarlo Cenciarelli, segretario generale Fp Cgil Roma e Lazio. (ANSA).