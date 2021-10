Roma: Vicariato, un convegno di studi su opera card. Poletti

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Fu cardinale vicario della diocesi di Roma dal 1973 al 1991. Organizzò il celebre convegno sui "mali di Roma" (1974). Partecipò ai due conclavi del 1978. Ricoprì il ruolo di presidente della Conferenza episcopale italiana dal 1985 al 1991. Ma molto altro ci sarebbe da dire sul cardinale Ugo Poletti, al quale la diocesi dedicherà un convegno di studio giovedì 4 novembre, nella Sala della Conciliazione del Palazzo Lateranense, a trent'anni dalla conclusione del suo servizio come vicario. I lavori saranno aperti dall'intervento del cardinale vicario Angelo De Donatis; seguirà quello di Giuseppe De Rita, presidente del Censis. Nella seconda sessione previsti gli interventi di Marco Impagliazzo, professore di Storia contemporanea a Roma Tre oltre che presidente della Comunità di Sant'Egidio; Andrea Riccardi, professore emerito di Storia contemporanea e fondatore della Comunità trasteverina; Mariella Enoc, presidente dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; Leonardo Sapienza, reggente della prefettura della Casa Pontificia. Nei suoi anni come cardinale vicario, Poletti - ricordano gli organizzatori dell'evento - "chiese ai cristiani di Roma di mettersi in un atteggiamento di incontro, di ascolto, di solidarietà, di condivisione, soprattutto laddove c'erano delle sofferenze molto marcate. Fu un pastore molto amato proprio per la sua capacità di ascolto, il suo senso di accoglienza, la capacità di dialogare con la città". (ANSA).