Le chiusure al centro di Roma e all'Eur per il G20

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - La Questura di Roma ha predisposto chiusure e piani di sicurezza in occasione, sabato e domenica, del vertice conclusivo dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20, in programma presso il "Roma Convention Center - La Nuvola", all'Eur.

Per quanto riguarda il quartiere Eur, dalle 19 di domani 29 ottobre, fino al termine dell'evento, previsto per il tardo pomeriggio di domenica 31 ottobre, l'area di massima sicurezza è delimitata dai piani stradali di Piazzale dell'Industria - Cristoforo Colombo - Viale dell'Industria - Viale della Pittura - Via dell'Arte - Via della Musica - Via della Scultura - Viale Rembrandt - Via dell'Architettura - Largo Edmondo Bernacca - Via del Poggio Laurentino - Viale America - Largo Giuseppe Pella - Via Cristoforo Colombo - Viale Europa - Viale Beethoven - Piazzale Asia - Viale Asia - Viale Tostoj - Via Listz - Via Chopin - Via Bizet - Viale della Civiltà del Lavoro - Via Ciro il Grande - Piazzale dell'Agricoltura - Piazzale dell'Industria - Cristoforo Colombo. Questa zona, spiega la questura, sarà "interamente interdetta al traffico veicolare e pedonale ed opportunamente transennata, consentendo l'accesso ai soli veicoli in servizio di polizia, di soccorso, nonché alle persone che dimostrino di averne diritto; l'accesso sarà quindi consentito, previo controllo, a tutti quei cittadini che abitano e lavorano all'interno di detta area".

Alcune limitazioni sono previste anche sabato pomeriggio nella zona di Terme di Diocleziano e Quirinale, nonché domenica mattina in piazza Fontana di Trevi. Possibili limitazioni al traffico si potranno verificare anche per le le manifestazioni che si svolgeranno domani, 29 ottobre,: in mattinata, un corteo degli studenti che partirà da piazza Ugo La Malfa fino ad arrivare a Largo Bernardino da Feltre, nel pomeriggio a Piazza San Giovanni un sit-in indetto dal Partito Comunista e anche un corteo che si terrà da piazzale Ostiense a Bocca della Verità.

(ANSA).